2019-02-06T12:57:05+03:00
Спорт

Заключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Сочи

Он состоится 23 и 24 февраля
Александра ПОДУШКО
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Заключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет в СочиЗаключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет в СочиФото: Александр РЕЗНИК
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В Сочи пройдет Заключительный этап Кубка мира по санному спорту. Турнир состоится 23 и 24 февраля на базе санно-бобслейной трассы в Красной Поляне.

В соревнованиях примут участиео лимпийские чемпионы по санному спорту Феликс Лох, Натали Гейзенбергер, представители европейских сборных.

- Турнир не проводился в России с 2016 года. Он станет тестовым перед первым в истории российского санного спорта домашним Чемпионатом мира, который пройдет в Сочи в 2020 году, - рассказали в администрации Сочи.

- Для зрителей вход по документам бесплатный. Будет открыта бесплатная парковка возле санно-бобслейной трассы. Гости смогут передвигаться на шаттлах. Они будут ходить от курортов Красной Поляны и обратно, - сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.

Напомним, чемпионат России по бильярду пройдет в Сочи. Участие в нем примут более 100 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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