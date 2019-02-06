СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-06T12:57:05+03:00

Заключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Сочи Фото: Александр РЕЗНИК

Изменить размер текста: A A

В Сочи пройдет Заключительный этап Кубка мира по санному спорту. Турнир состоится 23 и 24 февраля на базе санно-бобслейной трассы в Красной Поляне.

В соревнованиях примут участиео лимпийские чемпионы по санному спорту Феликс Лох, Натали Гейзенбергер, представители европейских сборных.

- Турнир не проводился в России с 2016 года. Он станет тестовым перед первым в истории российского санного спорта домашним Чемпионатом мира, который пройдет в Сочи в 2020 году, - рассказали в администрации Сочи.

- Для зрителей вход по документам бесплатный. Будет открыта бесплатная парковка возле санно-бобслейной трассы. Гости смогут передвигаться на шаттлах. Они будут ходить от курортов Красной Поляны и обратно, - сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.

Напомним, чемпионат России по бильярду пройдет в Сочи. Участие в нем примут более 100 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU