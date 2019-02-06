2019-02-06T13:11:33+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе «газель» сбила пешехода

Мужчине назначили амбулаторное лечение
Татьяна СМИРНОВА
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В Туапсинском районе «газель» сбила пешехода Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюВ Туапсинском районе «газель» сбила пешехода Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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5 февраля около 1:00 в Туапсинском районе на 60-м километре автодороги Джубга-Сочи произошло ДТП.

- Согласно предварительным данным, 34-летний мужчина - водитель «газели» сбил человека, который перебегал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. На одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов. В связи с этим водитель не заметил его в темноте, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

24-летний мужчина получил травмы. Скорая помощь доставила его в местную больницу. Ему назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в ночь на 6 февраля в центре Новороссийска произошла авария, в которой пострадали шесть человек. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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