В Туапсинском районе «газель» сбила пешехода
5 февраля около 1:00 в Туапсинском районе на 60-м километре автодороги Джубга-Сочи произошло ДТП.
- Согласно предварительным данным, 34-летний мужчина - водитель «газели» сбил человека, который перебегал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. На одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов. В связи с этим водитель не заметил его в темноте, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.
24-летний мужчина получил травмы. Скорая помощь доставила его в местную больницу. Ему назначили амбулаторное лечение.
В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в ночь на 6 февраля в центре Новороссийска произошла авария, в которой пострадали шесть человек. Их доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU