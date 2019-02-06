Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме
Международный аэропорт Краснодар начал обслуживание задержанных из-за тумана рейсов. По состоянию на 12:30 6 февраля 2019 года в воздушной гавани на прилет и вылет были задержаны 20 авиарейсов.
- В частности, два самолета из Еревана и Москвы находятся на запасных аэродромах в Сочи и Ростове-на-Дону соответственно, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодара.
Также ожидается прибытие 12 задержанных рейсов из Москвы, двух из Северной столицы, а также по одному – из Казани, Минска, Екатеринбурга. С опозданием вылетит рейс из столицы Кубани в Сочи.
С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Их обеспечивают напитками, питанием, а при необходимости предоставляют места в гостинице.
Напомним, 6 февраля плотный туман вновь внес коррективы в работу краснодарского аэропорта. Видимость на взлетно-посадочной полосе плохая - около 200–500 метров. Из-за этого самолеты не могут ни взлететь, ни приземлиться.
ИСТОЧНИК KP.RU