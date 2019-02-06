2019-02-06T13:20:31+03:00
Общество

Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме

Сейчас отправляют рейсы, задержанные утром из-за тумана
Максим ОСОКИН
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Фото: Архив КПФото: Архив КПФото: Екатерина СИМОХИНА
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Международный аэропорт Краснодар начал обслуживание задержанных из-за тумана рейсов. По состоянию на 12:30 6 февраля 2019 года в воздушной гавани на прилет и вылет были задержаны 20 авиарейсов.

- В частности, два самолета из Еревана и Москвы находятся на запасных аэродромах в Сочи и Ростове-на-Дону соответственно, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Также ожидается прибытие 12 задержанных рейсов из Москвы, двух из Северной столицы, а также по одному – из Казани, Минска, Екатеринбурга. С опозданием вылетит рейс из столицы Кубани в Сочи.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Их обеспечивают напитками, питанием, а при необходимости предоставляют места в гостинице.

Напомним, 6 февраля плотный туман вновь внес коррективы в работу краснодарского аэропорта. Видимость на взлетно-посадочной полосе плохая - около 200–500 метров. Из-за этого самолеты не могут ни взлететь, ни приземлиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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