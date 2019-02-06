2019-02-06T13:44:40+03:00
Общество

На РИФ-2019 в Сочи изменится формат презентации проектов

Об этом сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков
Татьяна СМИРНОВА
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На РИФ-2019 в Сочи изменится формат презентации проектов Фото администрации Краснодарского краяНа РИФ-2019 в Сочи изменится формат презентации проектов Фото администрации Краснодарского края
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На Российском инвестиционном форуме 2019 года изменится формат презентации проектов. Об этом 6 февраля сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков.

Он отметил, что проекты представят не муниципалитеты, а экономические зоны, на которые поделили регион в соответсвии со Стратегией-2030.

Они презентуют те направления, которые для них характерны. Отбирать проекты будут, опираясь не на количество, а на качество с точки зрения потребности зоны.Также на форме представят масштабные проекты, иногда охватывающие несколько муниципалитетов.

- Перед нами стоит задача – привлечь не менее 600 миллиардов инвестиций в регион по итогам текущего года. Это на 12% больше суммы прошлого года, – подчеркнул Юрий Волков.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Российский инвестиционный форум 2019 пройдёт в Сочи с 14 по 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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