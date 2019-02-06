СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-06T14:08:10+03:00

В Армавире возбудили уголовное дело в отношении двух чиновников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Застройщики с нарушениями возводили многоэтажки, а они ничего не предпринимали

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Во время проверки прокуратура Армавира установила, что в период с 2013 по 2017 в городе застройщики с нарушениями возводили многоквартирные дома.

По данному факту возбудили уголовное дело против начальника управления архитектуры и градостроительства и начальника отдела муниципального и земельного контроля.

- Чиновники не принимали меры для пресечения самовольной строительства. В результате были нарушены права дольщиков, ведь более десяти многоэтажек возвели с привлечением их средств, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. За результатами расследования следит прокуратура.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU