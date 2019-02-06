СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-06T14:35:01+03:00

За это мужчину могут посадить на два года

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Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных.

Правоохранители узнали об этом оперативным путём и провели проверку. В результате они задержали подозреваемого.

- Во время обыска у 39-летнего мужчины обнаружили и изъяли охотничье оружие, более 200 патронов, свыше 20 капканов, 79 шкур ондатры и 1 шкуру норки американской, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что отлов пушных животных с помощью капканов запрещен.

Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Мужчину задержали доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что шкурки животных собирался продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

По факту незаконной охоты в отношении подозреваемого возбудили угольное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Помимо этого, выяснилось, что у подозреваемого не было разрешения на хранения орудия.

По данному факту в отношении мужчины составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU