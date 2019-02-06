2019-02-06T14:35:01+03:00
Происшествия

Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных

За это мужчину могут посадить на два года
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животныхЖитель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных
Изменить размер текста:

Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных.

Правоохранители узнали об этом оперативным путём и провели проверку. В результате они задержали подозреваемого.

- Во время обыска у 39-летнего мужчины обнаружили и изъяли охотничье оружие, более 200 патронов, свыше 20 капканов, 79 шкур ондатры и 1 шкуру норки американской, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что отлов пушных животных с помощью капканов запрещен.

Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

Мужчину задержали доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что шкурки животных собирался продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

По факту незаконной охоты в отношении подозреваемого возбудили угольное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Помимо этого, выяснилось, что у подозреваемого не было разрешения на хранения орудия.

По данному факту в отношении мужчины составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
В Сочи в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу банка, возбудили уголовное дело
В Краснодаре пропал мужчина
В Новороссийске задержали мужчину, который сломал стелу
Причиной пожара в Армавире стал телефон
Еще на нескольких улицах Краснодара запретят стоянку машин
Администратор паблика «Жесть Краснодара» устроил ДТП и скрылся с места аварии
В Краснодаре пройдут «Екатерининские музыкальные вечера»
Житель Краснодара жестоко убил бродячего пса
В Армавире возбудили уголовное дело в отношении двух чиновников
На РИФ-2019 в Сочи изменится формат презентации проектов
Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме
В Туапсинском районе «газель» сбила пешехода
Вдова Децла поблагодарила художников за граффити в Сочи в память о музыканте
Заключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Сочи
На Кубани за кражу более 800 миллионов рублей осудят руководителей банка и застройщиков
ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть
В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа
Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств
В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве
В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек