Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных
Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных.
Правоохранители узнали об этом оперативным путём и провели проверку. В результате они задержали подозреваемого.
- Во время обыска у 39-летнего мужчины обнаружили и изъяли охотничье оружие, более 200 патронов, свыше 20 капканов, 79 шкур ондатры и 1 шкуру норки американской, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
Стоит отметить, что отлов пушных животных с помощью капканов запрещен.
Сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.
Мужчину задержали доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что шкурки животных собирался продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.
По факту незаконной охоты в отношении подозреваемого возбудили угольное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Помимо этого, выяснилось, что у подозреваемого не было разрешения на хранения орудия.
По данному факту в отношении мужчины составили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU