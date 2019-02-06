Житель Краснодара жестоко убил бродячего пса

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-06T14:47:22+03:00

В отношении мужчины проводится проверка, ему может грозить до 5 лет лишения свободы

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В Краснодаре решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, которого обвиняют в жестоком убийстве животного.

- Днем 5 февраля 2019 года в полицию поступило заявление о том, что на улице Анапской мужчина убил собаку. Очевидцы утверждали, что мужчина выстрелил в животное из ружья, а затем добил тяжелым металлическим предметом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД РФ по г. Краснодару.

Прибывшим на место происшествия полицейским мужчина рассказал, что его поступок был вызван желанием отомстить бродячему псу, который накануне ночью пробрался к нему во двор и загрыз 19 домашних кур. Правоохранители осмотрели дом краснодарца. Там они обнаружили и изъяли двуствольное ружье 12 -го калибра и 2 патрона к нему. При этом мужчина не смог предоставить полицейским никаких документов на право владения оружием, заявив, что нашел ружье и боеприпасы на улице в тот же день.

Сейчас тело животного направлено на исследование. Эксперты работают с оружием и боеприпасами. Решается вопрос о возбуждении в отношении краснодарца уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU