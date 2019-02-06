В Краснодаре пройдут «Екатерининские музыкальные вечера»
В Краснодаре в Муниципальном концертном зале в 26-ой раз пройдут «Екатерининские музыкальные вечера». Об этом сообщает администрация города.
Фестиваль начнётся 8 февраля. В 18:00 в холле пройдёт выставка работ местного художника-гиппереалиста Владимира Стуриса. А в 19:00 для гостей и жителей краевой столицы выступят Кубанский симфонический оркестр под управлением дирижера Дениса Ивенского и специально приглашённый солист Алексей Сидоров.
15 февраля в 19:00 в городе выступит «Премьер-оркестр» под управлением худрука и дирижёра Данииила Червякова и исполнит «Музыку Европы».
17 февраля в 19:00 фестиваль продолжит «Романтический вечер: орган и арфа». Дуэт из Москвы исполнит произведения Листа, Лемменса, Генделя, Пахельбеля.
21 февраля в 19:00 пройдёт «Вечер русского романса», где прозвучат романсы Чайковского, Римского-Корсакова, Кюи, Гречанинова, Танеева.
22 февраля в 19:00 выступит заслуженый артист края Михаил Павалий. Он исполнит произведения Баха, Регера и Мендельсона.
28 февраля в 19:00 пойдёт последний «музыкальные вечер», где выступят пианистка Виолетта Хачикян и Кубанский симфонический оркестр под управлением Дениса Ивенского.
ИСТОЧНИК KP.RU