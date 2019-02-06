2019-02-06T15:04:01+03:00
Общество

В Краснодаре пройдут «Екатерининские музыкальные вечера»

Фестиваль начнётся 8 февраля
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре пройдут «Екатерининские музыкальные вечера» Фото с сайта администрации городаВ Краснодаре пройдут «Екатерининские музыкальные вечера» Фото с сайта администрации города
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В Краснодаре в Муниципальном концертном зале в 26-ой раз пройдут «Екатерининские музыкальные вечера». Об этом сообщает администрация города.

Фестиваль начнётся 8 февраля. В 18:00 в холле пройдёт выставка работ местного художника-гиппереалиста Владимира Стуриса. А в 19:00 для гостей и жителей краевой столицы выступят Кубанский симфонический оркестр под управлением дирижера Дениса Ивенского и специально приглашённый солист Алексей Сидоров.

15 февраля в 19:00 в городе выступит «Премьер-оркестр» под управлением худрука и дирижёра Данииила Червякова и исполнит «Музыку Европы».

17 февраля в 19:00 фестиваль продолжит «Романтический вечер: орган и арфа». Дуэт из Москвы исполнит произведения Листа, Лемменса, Генделя, Пахельбеля.

21 февраля в 19:00 пройдёт «Вечер русского романса», где прозвучат романсы Чайковского, Римского-Корсакова, Кюи, Гречанинова, Танеева.

22 февраля в 19:00 выступит заслуженый артист края Михаил Павалий. Он исполнит произведения Баха, Регера и Мендельсона.

28 февраля в 19:00 пойдёт последний «музыкальные вечер», где выступят пианистка Виолетта Хачикян и Кубанский симфонический оркестр под управлением Дениса Ивенского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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