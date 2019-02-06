Администратор паблика «Жесть Краснодара» устроил ДТП и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-06T15:06:14+03:00

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Авария случилась еще 1 февраля в 12:15 на улице Московской в Краснодаре, но известно о ней стало только сейчас. По данным источника в правоохранительных органах Кубани, виновником ДТП стал администратор паблика «Жесть Краснодара» 36-летний Сергей Доровских. Он был за рулем своей Киа и ехал по Московской в сторону Солнечной.

- Водитель Киа допустил наезд на стоящий у обочины Шевроле, после чего скрылся с места ДТП, оставив свою машину, - сообщил официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко. - На время проведения адмнистративного расследования автомобиль был помещен на специализированную стоянку. В ходе проверки была установлена личность предполагаемого виновника аварии, которым оказался 36-летний уроженец Вологды. Факт того, что именно данный гражданин был за рулем во время ДТП подтверждается его объяснением, а также имеющейся видеозаписью с места инцидента.

Как оказалось, за сутки до аварии предполагаемый виновник ДТП купил этот автомобиль, который на момент происшествия на него еще не был зарегистрирован. Машиной водитель управлял на основании договора купли-продажи.

- В отношении правонарушителя собран административный материал за оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, - пояснили в краснодарской полиции. – А это - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. Все материалы уже направлены в суд, который и решит дальнейшую судьбу водителя.

Авария в Краснодаре, виновником которой стал администратор паблика "Жесть Краснодара".

ИСТОЧНИК KP.RU