2019-02-06T15:06:14+03:00
Происшествия

Администратор паблика «Жесть Краснодара» устроил ДТП и скрылся с места аварии

Машину он купил за сутки до происшествия [фото, видео]
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Авария на улице Московской в КраснодареАвария на улице Московской в Краснодаре
Изменить размер текста:

Авария случилась еще 1 февраля в 12:15 на улице Московской в Краснодаре, но известно о ней стало только сейчас. По данным источника в правоохранительных органах Кубани, виновником ДТП стал администратор паблика «Жесть Краснодара» 36-летний Сергей Доровских. Он был за рулем своей Киа и ехал по Московской в сторону Солнечной.

- Водитель Киа допустил наезд на стоящий у обочины Шевроле, после чего скрылся с места ДТП, оставив свою машину, - сообщил официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко. - На время проведения адмнистративного расследования автомобиль был помещен на специализированную стоянку. В ходе проверки была установлена личность предполагаемого виновника аварии, которым оказался 36-летний уроженец Вологды. Факт того, что именно данный гражданин был за рулем во время ДТП подтверждается его объяснением, а также имеющейся видеозаписью с места инцидента.

Как оказалось, за сутки до аварии предполагаемый виновник ДТП купил этот автомобиль, который на момент происшествия на него еще не был зарегистрирован. Машиной водитель управлял на основании договора купли-продажи.

- В отношении правонарушителя собран административный материал за оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, - пояснили в краснодарской полиции. – А это - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. Все материалы уже направлены в суд, который и решит дальнейшую судьбу водителя.

Авария в Краснодаре, виновником которой стал администратор паблика "Жесть Краснодара".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
В Сочи в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу банка, возбудили уголовное дело
В Краснодаре пропал мужчина
В Новороссийске задержали мужчину, который сломал стелу
Причиной пожара в Армавире стал телефон
Еще на нескольких улицах Краснодара запретят стоянку машин
В Краснодаре пройдут «Екатерининские музыкальные вечера»
Житель Краснодара жестоко убил бродячего пса
Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных
В Армавире возбудили уголовное дело в отношении двух чиновников
На РИФ-2019 в Сочи изменится формат презентации проектов
Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме
В Туапсинском районе «газель» сбила пешехода
Вдова Децла поблагодарила художников за граффити в Сочи в память о музыканте
Заключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Сочи
На Кубани за кражу более 800 миллионов рублей осудят руководителей банка и застройщиков
ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть
В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа
Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств
В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве
В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек