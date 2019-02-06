Еще на нескольких улицах Краснодара запретят стоянку машин

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-06T15:33:00+03:00

Это связано с возросшим трафиком транспорта в столице Кубани

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С 1 мая на ряде улиц Краснодара изменится организация дорожного движения. В частности, будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

- Введение ограничений связано с возросшей интенсивностью движения автомобилей в региональной столице. На нескольких улицах появятся знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, - рассказали «Комсомолской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Эти меры призваны повысить безопасность дорожного движения и исключить препятствия для проезда транспорта.

В частности, запрещающие знаки появятся на:

- ул. Базовской в районе пересечения с ул. Северной;

- ул. им. Репина между ул. им. Дзержинского и пр. им. Репина;

- ул. Северной в районе дома № 275/1;

- ул. Зиповской в районе пересечения с ул. им. Байбакова;

- ул. Зиповской в районе пересечения с ул. Московской;

- ул. им. Фрунзе между ул. Гимназической и ул. им. Будённого;

- ул. им. Мачуги в районах пересечения с ул. им. Игнатова и ул. им. Благоева.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения, действовать, руководствуясь указаниям знаков и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU