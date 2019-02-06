Еще на нескольких улицах Краснодара запретят стоянку машин
С 1 мая на ряде улиц Краснодара изменится организация дорожного движения. В частности, будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
- Введение ограничений связано с возросшей интенсивностью движения автомобилей в региональной столице. На нескольких улицах появятся знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, - рассказали «Комсомолской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Эти меры призваны повысить безопасность дорожного движения и исключить препятствия для проезда транспорта.
В частности, запрещающие знаки появятся на:
- ул. Базовской в районе пересечения с ул. Северной;
- ул. им. Репина между ул. им. Дзержинского и пр. им. Репина;
- ул. Северной в районе дома № 275/1;
- ул. Зиповской в районе пересечения с ул. им. Байбакова;
- ул. Зиповской в районе пересечения с ул. Московской;
- ул. им. Фрунзе между ул. Гимназической и ул. им. Будённого;
- ул. им. Мачуги в районах пересечения с ул. им. Игнатова и ул. им. Благоева.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения, действовать, руководствуясь указаниям знаков и дорожной разметки.
ИСТОЧНИК KP.RU