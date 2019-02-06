Причиной пожара в Армавире стал телефон
В Армавире на улице Ефремова произошёл пожар.
Около двух часов ночи в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме. На указанное место прибыли три машины пожарной охраны.
Они выяснили, что загорелась квартира на пятом этаже. Хозяин домовладения рассказ, что поставил мобильное устройство на зарядку, а через какое-то время прочувствовал запах дыма.
Оказалось, что телефон лежал на диване, когда в доме произошло короткое замыкание. В результата загорелась обивка мебели.
Из-за сильного задымления из дома эвакуировали семь человек.
- Во время пожара никто не пострадал, - об этом сообщили в отделении Госпожарнадзора Армавира.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Лабинском районе отец и сын отравились угарным газом.
ИСТОЧНИК KP.RU