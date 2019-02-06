2019-02-06T15:33:11+03:00
Происшествия

Причиной пожара в Армавире стал телефон

Из многоквартирного дома эвакуировали семь человек
Татьяна СМИРНОВА
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Причиной пожара в Армавире стал телефонПричиной пожара в Армавире стал телефонФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Армавире на улице Ефремова произошёл пожар.

Около двух часов ночи в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме. На указанное место прибыли три машины пожарной охраны.

Они выяснили, что загорелась квартира на пятом этаже. Хозяин домовладения рассказ, что поставил мобильное устройство на зарядку, а через какое-то время прочувствовал запах дыма.

Оказалось, что телефон лежал на диване, когда в доме произошло короткое замыкание. В результата загорелась обивка мебели.

Из-за сильного задымления из дома эвакуировали семь человек.

- Во время пожара никто не пострадал, - об этом сообщили в отделении Госпожарнадзора Армавира.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Лабинском районе отец и сын отравились угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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