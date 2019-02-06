2019-02-06T15:57:23+03:00
Происшествия

В Новороссийске задержали мужчину, который сломал стелу

В отношении злоумышленника составили три административных протокола
Татьяна СМИРНОВА
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Фото gorod-novoross.ruФото gorod-novoross.ru
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В Новороссийске задержали мужчину, который разгромил стелу.

- В ночь с 3 на 4 февраля злоумышленник нарушил транспортную безопасность и проник на территорию морского вокзала. За это мужчину задержали. Утром выяснилось, что злоумышленник слопал несколько букв на инсталляции «Я люблю Новороссийск», а также пытался взломать автомат с напитками. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Задержанным оказался гражданин Украины. Мужчина рассказ, что работает в городе на одном из заводов.

В отношении задержанного составили три административных протокола. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стелу уже забрали на ремонт. После того, как специалисты рекламного агенства Bred Media Gruop починят сломанные буквы, инсталляцию «Я люблю Новороссийск» вернут на место. Об этом сообщает, "Наша газета Новороссийск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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