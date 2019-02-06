СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-06T16:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре пропал мужчина. Последний раз Сергея Зинченко видели 27 января текущего года.

Мужчине на вид около 35 лет, рост 184 сантиметра, короткие светло-русые волосы, средней полноты телосложение, серо-зеленые глаза, а правое ухо немного оттопырено. Его можно узнать по татуировкам: одна находится на правой ноге в виде скорпиона, другая - на левом предплечье в виде орла в горах.

В день исчезновения на мужчине были камуфляжная куртка, сине-серый свитер, темные джинсы и берцы песочного цвета.

Также он взял с собой документы: паспорт, права, удостоверение поискового движения «Долг и честь».

Сотрудники УМВД России по Краснодару обращаются к граждан, которые знают о что-либо месте нахождения Сергея Зинченко или причинах его исчезновения, сообщить по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 237-57-08, -8 (918) 078-08-00.

ИСТОЧНИК KP.RU