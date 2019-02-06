СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-06T16:47:05+03:00

В Сочи в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу банка, возбудили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере

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5 февраля 43-летний житель Сочи пришёл в банк на улице Горького. Он обратился в отделение по работе с клиентами. Согласно данным следствия, мужчина перепрыгнул через стойку, которая отделяла его от 27-летней сотрудницы банка, и напал на девушку с кухонным ножом, который принёс с собой. Он нанёс ей несколько ударов в область головы.

- Девушку спасли сотрудники банка. Они обезвредили злоумышленника, после чего вызвали скорую помощь и полицию, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе» Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

У пострадавшей медики диагностировали колото-резанные раны и открытую черепо-мозговую травму.

По данному факту возбудили уголовное дело. В ближайшее время злоумышленник пройдёт психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

По предварительным данным, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время обстоятельства произошедшего, а также его мотивы устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU