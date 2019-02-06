2019-02-06T16:47:05+03:00
Происшествия

В Сочи в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу банка, возбудили уголовное дело

По предварительным данным, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Сочи в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу банка, возбудили уголовное делоВ Сочи в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу банка, возбудили уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

5 февраля 43-летний житель Сочи пришёл в банк на улице Горького. Он обратился в отделение по работе с клиентами. Согласно данным следствия, мужчина перепрыгнул через стойку, которая отделяла его от 27-летней сотрудницы банка, и напал на девушку с кухонным ножом, который принёс с собой. Он нанёс ей несколько ударов в область головы.

- Девушку спасли сотрудники банка. Они обезвредили злоумышленника, после чего вызвали скорую помощь и полицию, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе» Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

У пострадавшей медики диагностировали колото-резанные раны и открытую черепо-мозговую травму.

По данному факту возбудили уголовное дело. В ближайшее время злоумышленник пройдёт психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

По предварительным данным, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время обстоятельства произошедшего, а также его мотивы устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
В Краснодаре пропал мужчина
В Новороссийске задержали мужчину, который сломал стелу
Причиной пожара в Армавире стал телефон
Еще на нескольких улицах Краснодара запретят стоянку машин
Администратор паблика «Жесть Краснодара» устроил ДТП и скрылся с места аварии
В Краснодаре пройдут «Екатерининские музыкальные вечера»
Житель Краснодара жестоко убил бродячего пса
Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных
В Армавире возбудили уголовное дело в отношении двух чиновников
На РИФ-2019 в Сочи изменится формат презентации проектов
Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме
В Туапсинском районе «газель» сбила пешехода
Вдова Децла поблагодарила художников за граффити в Сочи в память о музыканте
Заключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Сочи
На Кубани за кражу более 800 миллионов рублей осудят руководителей банка и застройщиков
ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть
В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа
Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств
В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве
В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек