2019-02-06T17:18:19+03:00
Общество

На Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

«Афганский излом» и «Жаркое лето в Кабуле» можно будет посмотреть бесплатно
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
На Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из АфганистанаНа Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из АфганистанаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С 1 по 10 февраля на Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

- В программу кинодекады вошли два фильма - «Афганский излом» Владимира Бортко и «Жаркое лето в Кабуле» Али Хамраева. Их можно будет посмотреть бесплатно, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для показов задействовали примерно по пять киноплощадок в каждом муниципальном образовании, а также в кинотеатрах, Домах культуры, культурно-досуговых центрах.

Перед началом фильма молодежь встрется с участниками Афганской войны.

Напомним, что боевые действия в Афганистане с участием советских войск длились с 1979 до 1989. 15 февраля будет ровно 30 лет со дня их завершения. На территории Краснодарского края этому событию посвящено множество мероприятий в рамках месячника обороно-массовой и военно-патриотической работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу банка, возбудили уголовное дело
В Краснодаре пропал мужчина
В Новороссийске задержали мужчину, который сломал стелу
Причиной пожара в Армавире стал телефон
Еще на нескольких улицах Краснодара запретят стоянку машин
Администратор паблика «Жесть Краснодара» устроил ДТП и скрылся с места аварии
В Краснодаре пройдут «Екатерининские музыкальные вечера»
Житель Краснодара жестоко убил бродячего пса
Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных
В Армавире возбудили уголовное дело в отношении двух чиновников
На РИФ-2019 в Сочи изменится формат презентации проектов
Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме
В Туапсинском районе «газель» сбила пешехода
Вдова Децла поблагодарила художников за граффити в Сочи в память о музыканте
Заключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Сочи
На Кубани за кражу более 800 миллионов рублей осудят руководителей банка и застройщиков
ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть
В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа
Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств
В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве
В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек