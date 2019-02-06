СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-06T17:18:19+03:00

На Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из Афганистана Фото: Евгения ГУСЕВА

«Афганский излом» и «Жаркое лето в Кабуле» можно будет посмотреть бесплатно

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С 1 по 10 февраля на Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

- В программу кинодекады вошли два фильма - «Афганский излом» Владимира Бортко и «Жаркое лето в Кабуле» Али Хамраева. Их можно будет посмотреть бесплатно, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для показов задействовали примерно по пять киноплощадок в каждом муниципальном образовании, а также в кинотеатрах, Домах культуры, культурно-досуговых центрах.

Перед началом фильма молодежь встрется с участниками Афганской войны.

Напомним, что боевые действия в Афганистане с участием советских войск длились с 1979 до 1989. 15 февраля будет ровно 30 лет со дня их завершения. На территории Краснодарского края этому событию посвящено множество мероприятий в рамках месячника обороно-массовой и военно-патриотической работы.

ИСТОЧНИК KP.RU