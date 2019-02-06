В Геленджике сотрудницу одной из гостиниц осудят за кражу 400 тысяч рублей
В Геленджике осудят 26-летнюю девушку за кражу.
- В отделение полиции обратился владелец одной из гостиниц города. Он сообщил о том, что во время проверки документов учреждения обнаружил недостачу денежных средств в размере 400 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
На указанное место прибыли правоохранители. Они изучили видео с камер наблюдения. В результате по подозрению в краже денег задержали управляющую гостиницей.
Выяснилось, что женщина в течение полугода похищала из сейфа вверенные ей деньги и тратила их на личные нужды.
По данному факту в отношении управляющей возбудили уголовное дело. Его материалы с обвинительным заключением уже направили в суд. Женщине грозит лишение свободы сроком шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU