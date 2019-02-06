СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-06T17:47:36+03:00

В Геленджике сотрудницу одной из гостиниц осудят за кражу 400 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение полугода она воровала из сейфа деньги и тратила их на личные нужды

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В Геленджике осудят 26-летнюю девушку за кражу.

- В отделение полиции обратился владелец одной из гостиниц города. Он сообщил о том, что во время проверки документов учреждения обнаружил недостачу денежных средств в размере 400 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Они изучили видео с камер наблюдения. В результате по подозрению в краже денег задержали управляющую гостиницей.

Выяснилось, что женщина в течение полугода похищала из сейфа вверенные ей деньги и тратила их на личные нужды.

По данному факту в отношении управляющей возбудили уголовное дело. Его материалы с обвинительным заключением уже направили в суд. Женщине грозит лишение свободы сроком шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU