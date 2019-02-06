На Кубани осудили старшего сержанта Вооруженных сил РФ

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-06T17:47:42+03:00

За избиение рядового он получил 2 года в колонии поселении

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В Сочи завершился суд над старшим сержантом Вооруженных сил РФ. Военнослужащего войсковой части 3662 признали виновным в совершении должностным лицом действий, выходящих за пределы полномочий, которые повлекли нарушение прав и законных интересов потерпевшего, с применением насилия.

- Как установило следствие, старший сержант, проходил военную службу по контракту в одной из воинских частей, в Адлерском районе Сочи. 10 июля 2018 года он несколько раз ударил прикладом автомата по ягодичной области подчиненного, унизив его честь и достоинство. Такое же избиение старший сержант совершил еще раз вечером того же дня, нанеся телесное повреждение в виде кровоподтека на обеих ягодицах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ

Сочинский гарнизонный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU