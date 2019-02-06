2019-02-06T18:07:16+03:00
Общество

Глава Краснодара отметил улучшение состояния городских систем водоснабжения и водоотведения

Этот коллектор обеспечивает прохождение 30 % всех стоков города Краснодара
Юлия МАНАСИХИНА
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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступит к реконструкции участка самотечного канализационного коллектора по ул. им. Васнецова - от ул. им. Селезнева до ул. Северной. Этот коллектор обеспечивает прохождение 30 % всех стоков города Краснодара. Этапы и сроки проведения реконструкции утром 6 февраля обсудили глава Краснодара Евгений Первышов и генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко.

«Улучшение состояния и качества работы системы водоснабжения и канализации Краснодара – одна из ключевых задач. Со стороны «Краснодар Водоканала» сейчас идет реализация крупных проектов в самых разных частях города, видны действительно серьезные вложения в развитие инженерной инфраструктуры. И это совершенно правильный подход. Как результат – лучшее качество услуг для жителей. Старые коллекторы, безусловно, нужно менять – их регулярно прорывает, из-за этого размывает основание дорог, появляются провалы. Поэтому важно, как, например, сейчас на ул. им. Васнецова – не латать порывы, а менять целые участки, строить новые сети», - сказал Евгений Первышов.

Детали реализации проекта Евгений Первышов и Дмитрий Павлюченко обсудили в ходе выездного рабочего совещания на улице им. Васнецова. Также на встрече присутствовали директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, глава Карасунского округа Николай Хропов.

«Участок коллектора обслуживает юго-восточную часть города, включая микрорайон Гидростроителей и Пашковский жилой район. Реконструкция участка будет проводиться открытым способом. В целях удобств абонентов, работы пройдут без остановки коллектора и услуги водоотведения будут предоставляться жителям в полном объеме», - подчеркнул Дмитрий Павлюченко.

Прокладка участка трубы и тампонаж старого коллектора - основные этапы реконструкции. Взамен старых изношенных сетей специалисты проложат пластиковые трубы со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Консервация старого участка коллектора методом тампонажа позволит исключить провалы грунтов, а также не допустить разлива стоков. При использовании технологии реновации коллектора монтаж будет проводиться в потоке сточных вод, без ограничения водоотведения абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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