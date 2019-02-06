На Кубани наладят взаимодействие между краевыми поликлиниками и центрами здоровья
Вице-губернатор Анна Минькова посетила один из Центров медицинской профилактики в Краснодаре. Она оценила оснащение кабинетов, также побеседовала с врачами и пациентами учреждения.
- Сегодня именно центры здоровья должны обеспечить прямой контакт с населением, дать практические навыки, - отметила Минькова.
По её словам, это поможет организовать профилактику заболеваний, а вместе с этим увеличить продолжительность жизни населения до 80 лет к 2030 году.
- В медицинское учреждение может обратиться любой гражданин России. Прописка ее имеет значения, - отмечала главврач ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Ирина Трубицына.
В учреждение приходят с недомоганиями, за советами по здоровью и лечебной физкультуре. Каждый пациент подходит комплексное обследование. Экспресс-диагностика помогает выявить патологии на ранних этапах их возникновения.
В том случае, если факторы риска оказываются высокими, пациента передают в поликлинику, помогают с маршрутизацией.
- Необходимо наладить четкую обратную связь центров здоровья с поликлиниками и кабинетами медпрофилактики. До конца года краевое министерство здравоохранения планирует организовать систему СМС-оповещений, - цитирует Минькову администрация Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU