На Кубани наладят взаимодействие между краевыми поликлиниками и центрами здоровья

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-06T18:15:52+03:00

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Вице-губернатор Анна Минькова посетила один из Центров медицинской профилактики в Краснодаре. Она оценила оснащение кабинетов, также побеседовала с врачами и пациентами учреждения.

- Сегодня именно центры здоровья должны обеспечить прямой контакт с населением, дать практические навыки, - отметила Минькова.

По её словам, это поможет организовать профилактику заболеваний, а вместе с этим увеличить продолжительность жизни населения до 80 лет к 2030 году.

- В медицинское учреждение может обратиться любой гражданин России. Прописка ее имеет значения, - отмечала главврач ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Ирина Трубицына.

В учреждение приходят с недомоганиями, за советами по здоровью и лечебной физкультуре. Каждый пациент подходит комплексное обследование. Экспресс-диагностика помогает выявить патологии на ранних этапах их возникновения.

В том случае, если факторы риска оказываются высокими, пациента передают в поликлинику, помогают с маршрутизацией.

- Необходимо наладить четкую обратную связь центров здоровья с поликлиниками и кабинетами медпрофилактики. До конца года краевое министерство здравоохранения планирует организовать систему СМС-оповещений, - цитирует Минькову администрация Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU