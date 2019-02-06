2019-02-06T19:05:26+03:00
Общество

Открылся краснодарский железнодорожный обход

Это произошло на год раньше, чем планировали
Татьяна СМИРНОВА
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Фото с сайта администрации Краснодарского краяФото с сайта администрации Краснодарского края
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6 февраля прошло торжественное открытие грузового движения в объезд краевого центра, расположенного на участке Козырьки – Гречаная.

На мероприятии присутствовали зампред Правительства РФ Михаил Акимов, губернатор края Вениамин Кондратьев, президент ОАО РЖД Олег Белозеров.

Железнодорожный обход позволит доставлять грузы к портам Черноморского побережья и Крыма на 12 часов быстрее, чем раньше, а станции Кирпили и Бейсужек смогут принимать длинносоставные поезда.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что пуск поездов в объезд Краснодара поможет решить проблему с пробками на выезде и въезде. Все благодаря тому, что железная дорога нигде не пересекается с автодорогой.

На проект направили 36 миллиардов рублей. Средства выделили госбюджет и ОАО «РЖД».

Открыли грузовое движение намного раньше, чем планировали.

- Строительство сложное. Работы завершены на год раньше. Был дефицит пропускной способности к портам. Теперь эта задача решится. Проект будет развиваться, – сообщил президент ОАО РЖД Олег Белозеров.

Напомним, что проектирование обхода краевой столицы началось еще в 2013 году, а его строительство - в 2017. Объем инвестиций превысил 150 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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