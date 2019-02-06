В Краснодаре ограничат движение по самой загруженной улице города

СЕГОДНЯ 19:08 2019-02-06T19:08:33+03:00

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В Краснодаре участок ул. Красной от ул. Одесской до ул. им. Гаврилова вдоль стадиона «Динамо» с 7 февраля закроют для движения. Это связано с работами по благоустройству, которые будут проводить на прилегающей к стадиону «Динамо» территории.

- На первом этапе здесь сделают тротуар шириной от трех до четырех метров, подъездные и парковочные карманы, на втором — проведено озеленение территории. В связи с этим будет ограничено движение пешеходов по этой территории и проезд транспорта по прилегающей к стадиону полосе дороги. Работы займут около месяца, - рассказали «Комсомольской правде» -Кубань» в городской администрации.

В данный момент специалисты восстанавливают уличное освещение. Озеленение предусматривает укладку газона, высадку кустарников и около 20 сосен. Весь комплекс работ планируют завершить за 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU