2019-02-06T19:08:33+03:00
Общество

В Краснодаре ограничат движение по самой загруженной улице города

Вдоль стадиона «Динамо» стартуют работы по благоустройству территории
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Как будет выглядеть ул. Красная возле стадиона "Динамо". Фото: пресс-служба администрации КрансодараКак будет выглядеть ул. Красная возле стадиона "Динамо". Фото: пресс-служба администрации Крансодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре участок ул. Красной от ул. Одесской до ул. им. Гаврилова вдоль стадиона «Динамо» с 7 февраля закроют для движения. Это связано с работами по благоустройству, которые будут проводить на прилегающей к стадиону «Динамо» территории.

- На первом этапе здесь сделают тротуар шириной от трех до четырех метров, подъездные и парковочные карманы, на втором — проведено озеленение территории. В связи с этим будет ограничено движение пешеходов по этой территории и проезд транспорта по прилегающей к стадиону полосе дороги. Работы займут около месяца, - рассказали «Комсомольской правде» -Кубань» в городской администрации.

В данный момент специалисты восстанавливают уличное освещение. Озеленение предусматривает укладку газона, высадку кустарников и около 20 сосен. Весь комплекс работ планируют завершить за 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На РИФ в Сочи организуют дегустационную зону
Следователи провели обыски в администрации Усть-Лабинского района
На Кубани открылась выставка «Анапа - самое яркое солнце России»
Открылся краснодарский железнодорожный обход
На Кубани наладят взаимодействие между краевыми поликлиниками и центрами здоровья
Глава Краснодара отметил улучшение состояния городских систем водоснабжения и водоотведения
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
На Кубани осудили старшего сержанта Вооруженных сил РФ
В Геленджике сотрудницу одной из гостиниц осудят за кражу 400 тысяч рублей
На Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
В Сочи в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу банка, возбудили уголовное дело
В Краснодаре пропал мужчина
В Новороссийске задержали мужчину, который сломал стелу