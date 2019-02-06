На Кубани открылась выставка «Анапа - самое яркое солнце России»

СЕГОДНЯ 19:36 2019-02-06T19:36:25+03:00

Она пройдет в период с 6 по 8 февраля

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На Кубани открылась международная выставка «Анапа - самое яркое солнце России». Она проходит в поселке Витязево в период с 6 по 8 февраля.

В выставке приняли участие представители около 200 ведущих турагентств, отелей, предприятий индустрии курортного бизнеса России и ближнего зарубежья.

На ней вниманию гостей представят достижения в лечении и реабилитации, также маркетинговые дисконтные программы и турпродукты края. Анапа, Геленджик, Ейск, Темрюк, Новороссийск, Туапсе, Горячий Ключ, Апшеронск и Республика Крым продемонстрируют возможности для размещения и отдыха. Курорты представят кейсы по внедрению системы «все включено», стандарты которой создали по поручению Вениамина Кондратьева.

Помимо этого, на мероприятии организовали галерею кубанского вина и ярмарку сельхозпродукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, произведенных в Анапском районе. Для представителей турфирм запланированы особое развлечение - информационные туры по местным объектам размещения и здравницам.

Основной темой выставки является «Портрет гостя 2019». 6 февраля на мероприятии прошла проектная сессия, модератором которой выступил путешественник Александр Елисеев. Спикерами стали первый замруководителя минкурортов Светлана Балаева, зампредседателя профильного комитета ЗСК Сергей Орлов, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя, вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин, глава Анапы Юрий Поляков и председатель краевого отделения РГО Иван Чайка.

- В последнее время мы отмечаем рост числа туристов, которые едут к нам для активного отдыха, которые готовы тратить до 40% бюджета на досуг и развлечения, – отметила Светлана Балаева.

Также она подчеркнула, что городам-курортам Краснодарского края есть, что предложить отдыхающим с самыми высокими запросами.

Участники проектной сессии решили, что для развития туристической отрасли нужно развивать курортную инфраструктуру и делать турпродукт разнообразным, сообщает администрация Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU