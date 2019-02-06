2019-02-06T19:48:47+03:00
Происшествия

Следователи провели обыски в администрации Усть-Лабинского района

Они прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении главы муниципалитета
Максим ОСОКИН
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Николай Артющенко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяНиколай Артющенко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Сегодня прошли обыски по месту жительства и работы главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко, а также в ряде подразделений районной администрации. В ходе мероприятий была изъята интересующая следствие документация. Также был проведен осмотр квартир, выделенных для детей-сирот.

- При проведении осмотра зафиксировано наличие в помещениях плесневых грибов. Один из жильцов в ходе допроса сообщил, что в адрес администрации подавались коллективные жалобы об устранении нарушений, но ответы на них так и поступили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, Николай Артющенко, по данным СК, без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья принял в собственность жилые помещения и подписал акты приема-передачи. При этом в документах указал - квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья. Затем он оплатил сумму более 9,4 миллионов рублей.

Сейчас в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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