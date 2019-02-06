На РИФ в Сочи организуют дегустационную зону

СЕГОДНЯ 19:56 2019-02-06T19:57:49+03:00

На ней будут представлены чай, кофе, минеральная вода и сладости

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На Российском информационном форуме в Сочи организуют дегустационную зону. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Дегустационная зона будет работать в павильоне Краснодарского края. Гости смогут отведать чай, кофе, минеральную воду и сладости.

Также в Главном медиацентре Олимпийского парка откроется ресторан «Кубанский курень».

– В меню ресторана будут представлены традиционные блюда местной кухни, – сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в текущем году Российский информационный форум пройдет в Сочи в период с 14 по 15 февраля. Но на этот раз формат презентации проектов потерпел изменения: расчеты будут представлять не муниципалитеты, а экономические зоны, на которые поделили регион в соответствии со Стратегией-2030.

ИСТОЧНИК KP.RU