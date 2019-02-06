«Локомотив-Кубань» разгромил «Скайлайнерс» и сыграет с УНИКСом в плей-офф Еврокубка

6 Февр. 22:19 2019-02-06T22:20:53+03:00

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«Локомотив-Кубань» свой заключительный матч в раунде Топ-16 Еврокубка проводил на домашней арене в Краснодаре. С турнирной точки зрения встреча со «Скайлайнерс» ничего не решала, но «железнодорожникам» была необходима победа для реабилитации после двух подряд выездных поражений от АСВЕЛа и ЦСКА.

К тому же у тренера «Локо» Владе Йовановича появилась возможность дать больше игрового времени скамейке и ввести в игру пропустившего два месяца из-за травмы центрового Фалля и новичка Апича. Последний выдал потрясающий матч и стал лучшим игроком вечера на паркете.

Краснодарцы разбили аутсайдера группы – 84:58, выиграв все четыре десятиминутки. Определяющей стала третья четверть, после которой отрыв хозяев достиг 15 очков.

Драган Апич провел на площадке почти 26 минут, набрал 18 очков, 6 подборов и 2 передачи с эффективностью в 30. 12 очков на счету Владимира Ивлева, еще 11 добавил Матеуш Понитка.

Судьба «Локомотива» решалась в матче УНИКСа и «Андорры». Казанцы одержали победу с нужной разницей и завоевали первое место в своей группе. В результате сетка плей-офф свела две российские команды уже на стадии четвертьфинала.

С 5 по 13 марта «Локомотив-Кубань» и УНИКС определят сильнейшего в серии до двух побед, преимущество домашней площадки получат казанцы.

ИСТОЧНИК KP.RU