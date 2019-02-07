2019-02-07T07:22:16+03:00
Общество

В Гулькевичском районе открыли предприятие по производству моцареллы

Об этом сообщает администрация края
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Гулькевичском районе открыли предприятие по производству моцареллыВ Гулькевичском районе открыли предприятие по производству моцареллыФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В Гулькевичском районе открыли предприятие по производству моцареллы.

- Соглашение о строительстве объекта подписали на Российском информационном форуме в Сочи в 2017 году. Стоимость проекта составила в 20 миллионов рублей. На Кубани предполагают, что с появление нового предприятия, головой объём производства сыра достигнет 450 тонн, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам заместителя главы региона Андрея Коробки, пищевая перерабатывающая промышленность ежегодно привлекает все больше и больше инвесторов. За прошлый год удельный вес инвестиций увеличился на 10 процентов. В связи с этим сумма инвестиционных вложений перевалила за 12 миллиардов рублей.

В прошлом году на территории Кубани открылось несколько перерабатывающихся предприятий, например, крахмальный завод, расположенный в Гулькевичском районе, сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в автобус вырезался легковой автомобиль
В Геленджике открыли новый сквер
В Новороссийске из горящего дома вытащили пенсионера
В Краснодаре откроется выставка картин Василия Монастырского «Свобода выбора»
В Краснодаре в строящейся многоэтажке произошёл пожар
«Локомотив-Кубань» разгромил «Скайлайнерс» и сыграет с УНИКСом в плей-офф Еврокубка
На РИФ в Сочи организуют дегустационную зону
Следователи провели обыски в администрации Усть-Лабинского района
На Кубани открылась выставка «Анапа - самое яркое солнце России»
В Краснодаре ограничат движение по самой загруженной улице города
Открылся краснодарский железнодорожный обход
На Кубани наладят взаимодействие между краевыми поликлиниками и центрами здоровья
Глава Краснодара отметил улучшение состояния городских систем водоснабжения и водоотведения
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
На Кубани осудили старшего сержанта Вооруженных сил РФ
В Геленджике сотрудницу одной из гостиниц осудят за кражу 400 тысяч рублей
На Кубани пройдут показы фильмов к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
В Сочи в отношении мужчины, напавшего на сотрудницу банка, возбудили уголовное дело
В Краснодаре пропал мужчина
В Новороссийске задержали мужчину, который сломал стелу