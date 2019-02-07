СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-07T07:22:16+03:00

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В Гулькевичском районе открыли предприятие по производству моцареллы.

- Соглашение о строительстве объекта подписали на Российском информационном форуме в Сочи в 2017 году. Стоимость проекта составила в 20 миллионов рублей. На Кубани предполагают, что с появление нового предприятия, головой объём производства сыра достигнет 450 тонн, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам заместителя главы региона Андрея Коробки, пищевая перерабатывающая промышленность ежегодно привлекает все больше и больше инвесторов. За прошлый год удельный вес инвестиций увеличился на 10 процентов. В связи с этим сумма инвестиционных вложений перевалила за 12 миллиардов рублей.

В прошлом году на территории Кубани открылось несколько перерабатывающихся предприятий, например, крахмальный завод, расположенный в Гулькевичском районе, сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU