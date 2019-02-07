2019-02-07T07:41:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре в строящейся многоэтажке произошёл пожар

Его площадь составила 30 квадратных метров
Татьяна СМИРНОВА
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Фото t.me/krd_tipich_ruФото t.me/krd_tipich_ru
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6 февраля в Краснодаре произошёл пожар на улице Мачуги.

- Около семи часов вечера в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании в строящемся многоквартирном доме. На указанное место прибыл отряд спасателей. По предварительным данным, площадь пожара составила 30 квадратных метров, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 5 февраля в Краснодаре в многоэтажном доме потушили пожар. Около семи часов вечера о возгорании узнали спасатели. Они выяснили, что пожар произошел в квартире на девятом этаже. По предварительным данным, площадь возгорания составила десять квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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