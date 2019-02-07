В Краснодаре откроется выставка картин Василия Монастырского «Свобода выбора»

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-07T07:59:05+03:00

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В Краснодаре в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына откроется выставка работ Василия Монастырского.

Картинами художника можно будет насладиться 8 февраля с 12:00.

- Монастырский скончался в 2017 году. Поэтому данную выставку можно считать послесловием и данью памяти, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе историко-археологического музея-заповедника имени Фелицына.

Называется проект «Свобода выбора». Это означает то, что у художника всегда есть альтернатива. Он сам решает, для чего пишет свои картины - ради заработка или же для души, если их не покупают.

Василий Монастырский мог работать над одним произведением около года. Он всегда тщательно подходил к выбору духовного и исторического сюжета. В своему 70-летнему юбилею Монастырский получил от Российском академии художеств золотую медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU