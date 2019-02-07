2019-02-07T08:27:16+03:00
Происшествия

В Новороссийске из горящего дома вытащили пенсионера

Его госпитализировали
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске из горящего дома вытащили пенсионераВ Новороссийске из горящего дома вытащили пенсионераФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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5 февраля в Цемдолине на улице Шевченко произошёл пожар.

Около 1:00 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания. На указанное место прибыл отряд спасателей. Горящий дом самостоятельно смоли покинуть все жители, кроме 81-летнего пенсионера.

Примерно в 1:24 пожар локализировали, а в 1:48 - полностью потушили. По предварительным данным, в работе спасатели задействовали две единицы техники.

Во время тушения возгорания в доме нашли пенсионера. Он не смог покинуть дом самостоятельно. Мужчину вытащили из огня и доставили в местную больницу. В реанимации он находился без сознания, но 6 февраля пришёл в себя, пишет газета «Наша газета Новороссийск».

Напомним, ранее сйат kuban.kp.ru сообщал о том, что 6 февраля в Краснодаре загорелся строящийся многоэтажный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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