2019-02-07T08:46:05+03:00
Общество

В Геленджике открыли новый сквер

Он находится на пересечении улиц Крымская и Красногвардейская
Татьяна СМИРНОВА
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Фото с сайта администрации ГеленджикаФото с сайта администрации Геленджика
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В Геленджике появился новый сквер. Он расположен на пересечении улиц Крымская и Красногвардейская.

Благоустройство парка проводилось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Средства выделили из муниципального, краевого и федерального бюджетов.

- Площадь сквера оставляет примерно три тысячи квадратных метров. На этой территории высадили более 70 вечнозелёных растений, обустроили скамейки для отдыха, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрация города.

Главной достопримечательностью сквера является раскрытая книга в центре композиции. На ее страницах выгравированы строки русского писателя Михаила Пришвина: «Красота цветка начинается с зёрнышка, а красота человека - с души».

На торжественном открытии сквера присутствовало руководство курорта, депутаты городской Думы и представители духовенства.

В честь появления нового сквера перед жителями и гостями Геленджика выступили местные творческие коллективы, поэты и барды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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