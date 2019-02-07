На Кубани в автобус вырезался легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-07T10:19:08+03:00

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7 февраля около шести часов утра в станице Тбилисская произошла авария.

По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус Shuchi. Общественный транспорт двигался по по маршруту Кропоткин - Темрюк. На момент аварии в нем находилось 30 человек.

В результате столкновений погиб водитель легковушки. Также пострадали два человека: один из них - пассажир автобуса, другой - автомобиля, вылетевшего на встречку.

В настоящее время обстоятельна аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в ночь на 6 февраля в центре Новороссийска произошла авария, в котором пострадали шесть человек. Пострадавших доставили в местную больницу с травмами различной тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU