СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-07T09:25:28+03:00

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В спальных районах Геленджика установят камеры видеонаблюдения. Сделают это по поручению главы курорта. По его словам, этот шаг поможет обеспечить безопасность местным жителям.

- Граждане много раз обращались в администрацию с просьбой организовать охрану детских площадок. В городе много качель, лавочек, но большинство из них повредили, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии Геленджика.

В микрорайоне Парус на всех площадках есть камеры видеонаблюдения. Они находятся на тех местах, где бывает больше всего народу, например, на подходах к школам и детским садам.

В настоящее время на курорте работает 24 камеры, которые подключены к системе «Безопасный город».

По словам администрации Геленджика, в февраля планируется обезопасить микрорайоны Северный и Южный. Там установят 50 камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU