В Сочи пройдёт акция «10 000 шагов к жизни»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-07T09:49:50+03:00

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13 февраля в 14:30 в Сочи в рамках форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+» пройдёт акция «10 000 шагов к жизни». 79-летний президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия и желающие принять участие в мероприятии пройдут 10 тысяч шагов.

Власти города отмечают, что перед началом акции на двух мобильных диагностических комплексах специалисты измерят пульс и давление активистам. Также организаторы проведут для участников инструктаж.

Планируется, что во время мероприятия Бокерия передаст властям курорта символ общероссийской акции #ПередайСердце.

- «10 000 шагов к жизни» - это пропаганда здорового образа жизни и напоминание о своевременной диагностике заболеваний сердца и сосудов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрация курорта.

Напомним, что в первый раз акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Сочи в сентябре прошлого года. Ее провели в рамках Всероссийской оздоровительной кампании «Волна здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU