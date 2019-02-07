СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-07T11:16:11+03:00

На Кубани врачи спасли женщину с сильным кровотечением Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Краснодаре в ККБ№2 доставили женщину в тяжёлом состоянии. Во время осмотра врачи выяснили, что источником кровотечения послужила ветвь артерии.

- Кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта эндоваскулярно не лечатся - велика вероятность некроза кишечника. В данных случаях нужно применять либо эндоскопические методы остановки крови, либо открытую операцию, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения края.

Чтобы спасти жизнь пациентке, врачи прооперировали ее: они закупорили сосуд мелкими спиралями с ворсой 0,018 мм в диаметре. В результате кровотечение удались остановить.

Данная операция - большая редкость. Обычно ее поводят в крайних случаях. К счастью, все прошло успешно. Сотрудники медицинского учреждения уже выписали пациентку.

ИСТОЧНИК KP.RU