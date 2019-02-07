На Кубани врачи спасли женщину с сильным кровотечением
В Краснодаре в ККБ№2 доставили женщину в тяжёлом состоянии. Во время осмотра врачи выяснили, что источником кровотечения послужила ветвь артерии.
- Кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта эндоваскулярно не лечатся - велика вероятность некроза кишечника. В данных случаях нужно применять либо эндоскопические методы остановки крови, либо открытую операцию, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения края.
Чтобы спасти жизнь пациентке, врачи прооперировали ее: они закупорили сосуд мелкими спиралями с ворсой 0,018 мм в диаметре. В результате кровотечение удались остановить.
Данная операция - большая редкость. Обычно ее поводят в крайних случаях. К счастью, все прошло успешно. Сотрудники медицинского учреждения уже выписали пациентку.
ИСТОЧНИК KP.RU