На Кубани спасатели освободили палец ребёнка, зажатый между дверью и коробкой

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-07T10:43:42+03:00

Изменить размер текста: A A

6 февраля в станице Анастасиевской Славянского района полугодовалый ребёнок засунул палец руки в узкую щель между дверью и коробкой и не смог вытащить его.

- Мать мальчика позвонила в дежурную часть «скорой помощи» и сообщила о произошедшем. Сотрудники медицинского учреждения связались с сотрудниками «Кубань-СПАС», и они прибыли на указанное место. В дальнейшем при помощи специального инструмента спасатели отжали дверь от дверной коробки и помогли малышу освободить палец, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Операция заняла примерно десять минут.

Мальчика спасатели передали сотрудникам медицинского учреждения.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске из горящего дома спасатели вытащили 81-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU