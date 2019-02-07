На Кубани задержали четырёх нелегальных мигрантов из Средней Азии
В черноморском посёлке Агой правоохранители задержали четырёх нелегальных мигрантов из Средней Азии.
- Правонарушителей выявили во время рейда по контролю за соблюдением российского законодательства. Четыре иностранца превысили допустимые сроки пребывания на территории России, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
Задержанных привлекли к административной ответственности. Суд Туапсинского района назначил нарушителям оплатить штраф, а после этого покинуть территорию страны.
Мигрантам нельзя будет приезжать в Россию в течение пяти лет.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Туапсинском районе правоохранители задержали нелегальных мигрантов из Центральной Азии. За превышение сроков пребывания на территории страны их привлекли к административной ответственности и выдворили.
ИСТОЧНИК KP.RU