На Кубани задержали четырёх нелегальных мигрантов из Средней Азии

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-07T11:06:31+03:00

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В черноморском посёлке Агой правоохранители задержали четырёх нелегальных мигрантов из Средней Азии.

- Правонарушителей выявили во время рейда по контролю за соблюдением российского законодательства. Четыре иностранца превысили допустимые сроки пребывания на территории России, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Задержанных привлекли к административной ответственности. Суд Туапсинского района назначил нарушителям оплатить штраф, а после этого покинуть территорию страны.

Мигрантам нельзя будет приезжать в Россию в течение пяти лет.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Туапсинском районе правоохранители задержали нелегальных мигрантов из Центральной Азии. За превышение сроков пребывания на территории страны их привлекли к административной ответственности и выдворили.

ИСТОЧНИК KP.RU