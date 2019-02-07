В Краснодаре в рельсов сошёл трамвай

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-07T11:31:41+03:00

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7 февраля около семи часов утра в Краснодаре на пересечение улиц 2-Аня Линия и Гагарина с рельсов сошёл трамвай.

Это произошло из-за того, что грузовой автомобиль не уступил дорогу трамваю и врезался в него. От удара передняя часть железнодорожного транспорта сошла с рельсов, сообщает пресс-служба КТТУ.

Около 9 часов утра трамвай поставили обратно на рельсы. Для этого пришлось использовать автокран.

В настоящее время движение железнодорожного транспорта восстанавливается.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 1 февраля администратор паблика "Жесть Краснодара" устроил в краевой столице ДТП и скрылся с места аварии. Он совершил наезд на стоящую у обочины иномарку, оставил свою машину и ушел. По данному факту в отношении 36-летнего уроженца Вологды собрали административный материал, который уже передали в суд. Мужчину могут на время лишить прав или арестовать на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU