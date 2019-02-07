СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-07T12:08:18+03:00

Об этом сообщает администрация региона

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Новым министром ТЭК и ЖКХ Кубани стал Евгений Зименко.

- Распоряжение уже подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Нового главу ведомства представил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Евгений Зименко родился 20 марта 1985 года в Динском районе. Он закончил Кубанский аграрный университет.

С 2009 года Зименко работает в системе ЖКХ. В период с 2012 по 2013 годы был замдиректором департамента городского хозяйства Сочи, а с 2014 по 2015 год - директором МКУ муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз».

В 2015 году он стал директором департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса краевой столицы.

С 2016 года и до сих пор Зименко являлся заместителем главного муниципального образования город Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU