2019-02-07T12:23:50+03:00
Общество

Систему уличного освещения восстановят в посёлке под Краснодаром

Об этом сообщает администрация города
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Систему уличного освещения восстановят в посёлке под КраснодаромСистему уличного освещения восстановят в посёлке под КраснодаромФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В посёлке Калинино-1 в конце прошлого года начали восстанавливать систему уличного освещения.

Изначально специалисты провели на его территории проверку. В результате они установили, что в замене проводов, светильников и в ремонте оборудования нуждается около 20-30% сетей поселка.

- Основная проблема заключалась в том, что сети уличного освещения в поселке Калинино-1 долгое время не обслуживались должным образом. Многие элементы оборудования пришли в негодность, - поясняет директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Как сообщает администрация края, на сегодняшний день заменили 50 перегоревших и неработающих светильников, провели обслуживание систем управления.

О проблемах с освещением на улицах поселка главе краевой столицы Евгению Первышову на личном приеме граждан рассказ местный житель. Тогда же мэр города предпринял меры. Он поставил задачу наладить освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24