СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-07T12:23:50+03:00

Систему уличного освещения восстановят в посёлке под Краснодаром Фото: Алексей ФОКИН

Об этом сообщает администрация города

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В посёлке Калинино-1 в конце прошлого года начали восстанавливать систему уличного освещения.

Изначально специалисты провели на его территории проверку. В результате они установили, что в замене проводов, светильников и в ремонте оборудования нуждается около 20-30% сетей поселка.

- Основная проблема заключалась в том, что сети уличного освещения в поселке Калинино-1 долгое время не обслуживались должным образом. Многие элементы оборудования пришли в негодность, - поясняет директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Как сообщает администрация края, на сегодняшний день заменили 50 перегоревших и неработающих светильников, провели обслуживание систем управления.

О проблемах с освещением на улицах поселка главе краевой столицы Евгению Первышову на личном приеме граждан рассказ местный житель. Тогда же мэр города предпринял меры. Он поставил задачу наладить освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU