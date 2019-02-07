Кубанца осудят за мошенничество в сфере кредитования
64-летнего жителя Каневского района осудят за мошенничество в сфере кредитования.
- В полицию обратились сотрудники одного из местных банков. Они сообщили о том, что их клиент не погашает кредит. Правоохранители провели проверку и выяснили, что мужчина, занимающий оптовой торговлей удобрений, обманул сотрудников банка: он предоставил им недостоверные документы о наличии у него собственности залогового имущества, чтобы взять в кредит 15 миллионов рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
После того, как индивидуальному предпринимателю выдали деньги, он погасил часть средств, заплатив 900 тысяч рублей. В дальнейшем он перестал выполнять требования кредитного договора и нанёс банку ущерб в размере 15 миллионов рублей.
По данному факту в отношении кубанца возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
В настоявшей время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU