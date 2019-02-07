На Кубани осудили участника драки на дороге

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-07T13:12:22+03:00

Он избил мужчину битой, когда тот решил привлечь к ответственности нарушителя ПДД

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В Гулькевичском районе осудили 21-летнего парня за причинение тяжкого вреда здоровью.

- По данным правоохранителей, 20 января прошлого года около 12 часов ночи на дороге Гулькевичи-Кропоткин автомобиль Nissan подрезал Hyundai Elantra. В результате между участниками ДТП произошёл словесный конфликт, во время которого 21-летний пассажир Hyundai достал из машины бейсбольную биту и ударил по лицу потерпевшего. 28-летний мужчина упал на пол, после чего получил ещё несколько ударов по различным частям тела. Таким образом, осужденный нанёс пострадавшему тяжкий вред здоровью, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

По данному факту возбудили уголовное дело. Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU