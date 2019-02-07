На Кубани уничтожили мину времен ВОВ

СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-07T13:14:34+03:00

Теперь она не представляет опасности для жизни и здоровья граждан

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На Кубани житель поселка Виноградного обнаружил мину времен Великой Отечественной войны. На место выехали Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 82-мм мина со следами коррозии, которая представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

- Росгвардейцы вывезли боеприпас на безопасное расстояние и уничтожили его накладным зарядом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления

Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в селе Экономическом Крымского района уничтожили мину времён Великой Отечественной войны. Сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН. Они установили, что найденный предмет - 76-мм минометная мина времён ВОВ со следами коррозии.

ИСТОЧНИК KP.RU