В Краснодаре интернет-друзья обокрали 18-летнего парня

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-07T13:52:10+03:00

Они сняли с его карты 120 тысяч рублей и 20 тысяч оставили ему в виде компенсации

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В полицию Краснодара обратился 18-летний молодой человек. Он сообщил, что познакомился с двумя парнями в Интернете. Новые знакомые позвали его в гости, юноша согласился. Однако вместо приятного времяпрепровождения, злоумышленники напали на него и под угрозой применения физической силы потребовали сказать им пин-код от банковской карты.

- В ближайшем банкомате они сняли 120 тысяч рублей, из которых 20 тысяч отдали потерпевшему в виде моральной компенсации, - рассказали в пресс-группе УМВД по Краснодару.

Правоохранители установили, что квартира, в которую злоумышленники позвали потерпевшего, была съемной. Удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались 19-летний приезжий из Туапсе и 18-летний житель Краснодара.

Их задержали и доставили в отделение полиции. Там они признались, что заранее спланировали преступление. Часть денег они уже потратили, но остальное вернули владельцу.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в грабеже, им грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU