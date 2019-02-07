В Краснодаре 13 февраля пройдет патриотическая экскурсия

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-07T13:39:05+03:00

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Автобусно-пешеходная экскурсия «Великим датам нет забвения» пройдет в Краснодаре 13 февраля. Для участия в ней необходимо предварительно записаться.

- Патриотическая экскурсия проходит под девизом «Воинский долг - честь и судьба», она начнется в 10:00. Она подойдет для тех, кто хочет больше узнать об истории родного города в годы Великой Отечественной войны, его защитниках и освободителях, - сообщили в администрации Краснодара.

Маршрут экскурсии пройдет по памятным местам Краснодара. Обязательно во время прогулки участники посетят памятник воинам-освободителям краевой столицы, мемориальный комплекс кубанцам, погибшим в борьбе за Родину, памятник защитникам Пашковской переправы, Чистяковской рощи, памятник 13 тысячам краснодарцев - жертвам фашистского террора, площадь Памяти Героев.

Экскурсия продлится 3 часа. Узнать подробности и записаться можно по телефону 8(861) 218-97-77.

ИСТОЧНИК KP.RU