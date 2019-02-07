В Сочи восстановили смытый во время разгула стихии участок водозабора

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-07T13:53:09+03:00

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Осень прошлого года на Сочи обрушились сильные ливни, из-за этого уровень воды в реке Псезуапсе сильно поднялся. Через некоторое время случился повторный потоп. В результате был подмыт павильон скважины №8 на Лазаревском водозаборе. Потоки воды затопили также магистральный водовод диаметром 300 миллиметров. Он снабжал южную часть поселка Лазаревское, а также Солоники и Чемитоквадже.

- Специалисты провели работы по отсыпке и восстановлению смытой территории. К восстановлению привлекалась тяжелая техника и гусеничный экскаватор массой 30 тонн. На восстановление потратили семь миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

- Необходимо провести комплексные берегоукрепительные работы этой реки на протяжении как минимум трех километров от места впадения в море, чтобы защитить и поселок, и водозабор, который находится выше по течению, - считает начальник Лазаревского участка водоканала Сочи Дмитрий Колоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU