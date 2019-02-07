В Краснодаре задержали квартирного вора из Казахстана

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-07T14:06:16+03:00

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В январе 2019 года от местных жителей в отделение полиции стали поступать заявления о квартирных кражах. Все указывало на то, что этим промышляет один и тот же человек.

Злоумышленник проникал в дом с помощью подбора ключа от замка входной двери и похищал только ювелирные изделия. Последней добычей вора стали украшения из золота сумму 160 тысяч рублей. От действий вора пострадали жители улиц Калинина, Суздальской, Ставропольской, 70 лет Октября, Рашпилевской и Дзержинского.

- Было установлено, что к кражам причастен 38-летний гражданин Республики Казахстан. Мужчина находился в федеральном розыске в своей стране за уклонение от административного надзора, - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодару.

Злоумышленника задержали на улице Шоссе Нефтяников. В съемном жилище обнаружили и изъяли часть похищенного. Иностранец признался в содеянном. Он рассказал, что золото сбывал на рынках, а деньги тратил на свои нужды.

Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU