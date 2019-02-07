На Кубани военнослужащие в ночных условиях провели тактическое учение

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-07T14:20:57+03:00

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На Кубани провели тактическое учение в ночных условиях. Расчеты комплекса «Искандер-М» ракетного соединения ЮВО провели электронные пуски ракет по заданным целям.

Военнослужащие дивизионов в режиме светомаскировки совершили марш на полигон. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс), определению данных для ракетной стрельбы, произвели электронные пуски ракет по заданным целям.

- Они отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на позициях, в том числе отразили нападение условных диверсантов, которые пытались помешать проведению ракетных пусков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

Учения направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU