СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-07T14:37:01+03:00

В Кропоткине директора маслозавода будут судить за сокрытие средств от налоговой Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Он задолжал государству более 10 миллионов рублей

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На Кубани директор ООО «Солнечный край» обвиняется в сокрытии средств организации, за счет которых должно производиться взыскание по налогам, сборам и страховым взносам, совершенном в особо крупном размере (ч.2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием было установлено, что 46-летний мужчина является главой организации, которая производит рафинированные растительные масла и их фракции. В период с февраля 2016 по май 2018 года он знал, что у предприятия есть недоимка по налогам и страховым взносам на сумму 10 миллионов рублей.

- Но директор предприятия с целью увода денег осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя при этом собственные расчетные счета. Всего из фирмы было выведено более 12 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На имущество обвиняемого и возглавляемой им организации наложен арест на сумму более 12 миллионов рублей, чтобы возместить ущерб, причиненный организации.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU