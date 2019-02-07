СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-07T14:51:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Скалы под Туапсе могут обрушиться на железную дорогу. Транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения при содержании земляного полотна железнодорожного пути.

Было установлено, что обслуживание скально-обвальных участков земляного полотна железнодорожных путей в границах ответственности Туапсинской дистанции пути осуществляется ненадлежащим образом.

Правоохранители выявили деформированные подпорные стены, которые предназначены для сохранения дороги от повреждений или разрушений, засорение нагорных канав, оползневая деформация косогоров. Они создают угрозу обвала горных пород на железнодорожный путь.

- Эти нарушения послужили основанием для внесения в адрес начальника Туапсинской дистанции пути представления, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU