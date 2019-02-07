В Крымском районе 51-летний мужчина задушил свою супругу

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-07T15:03:35+03:00

Он заподозрил, что она изменяет ему с другим мужчиной

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В Крымском районе 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве 40-летней супруги (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием было установлено, что муж и жена проживали в Крымске в одном из домов по улице Ворошилова. Между ними на протяжении длительного времени были сложные взаимоотношения. Мужчина считал, что супруга изменяет ему с другим мужчиной.

- Ночью 23 ноября прошлого года мужчина, воспользовавшись тем, что супруга легла отдыхать, и задушил ее. О смерти женщины мужчина сам сообщил по телефону в полицию, но он не уточнил, кто причастен к ее гибели, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Краснодарского края.

На период следствия подозреваемый находится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU